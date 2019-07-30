Украина может исчезнуть через три года, считает политик

В следующие три года может произойти полное исчезновение украинской земли с лица планеты. Как передает Газета.ру, с таким заявлением выступил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Объясняя свое предположение, он подчеркнул, что виной всему могут стать эксперименты в политике, проводимые на Украине. По мнению Кивы, до власти добираются люди, совершенно не умеющие править. Более того, у них нет должного образования и тем более, опыта. В результате подобных явлений, как считает политик, Украину можно «потерять за три года».