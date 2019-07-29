Медведев настаивает на ускорении работы по нацпроектам в Крыму

В ходе совещания по вопросу реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе, премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал, чтобы работа по их реализации была ускорена. По его мнению, в данных субъектах РФ происходит слишком медленное освоение денежных средств, выделенных для выполнения целей нацпроектов. Он призвал чиновников эффективней работать, чтобы соблюдать план реализации нацпроектов на территории Крыма и Севастополя.

При этом Медведев отметил, что в рамках национальных проектов, в Крыму и Севастополе существует около 100 региональных проектов, на реализацию которых выделено около 13 млрд рублей в Крыму и в 4 млрд в Севастополе, пишет РИА Новости.