Иркутские наводнения угрожают Байкалу

Озеру Байкал угрожает новая экологическая опасность. В этот раз, как пишут «Известия» со ссылкой на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, речь идет о наводнениях в Иркутской области. Они могут привести к уничтожению экосистемы одного из самых знаменитых водоемов в мире. Суть в том, что из-за разыгравшейся стихии в озеро могут попасть отходы, выработанные нескольо лет назад Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом – это предприятие было закрыто еще в 2013 году. Эксперт пояснил, что в данный момент на его территории до сих пор находятся две громадных ямы, наполненных вредными веществами. В случае попадания этих веществ в Байкал следует ожидать негативных последствий.