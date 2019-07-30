Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектар

Пожары в Сибири не утихают. Более того, они продолжают уничтожать лесные массивы большими темпами. Так, за прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае перешла за отметку миллион гектар, информирует РИА Новости со ссылкой на красноярский Лесопожарный центр. Согласно полученной информации, в регионе бушует 99 лесных пожаров, которые занимают площадь 1 042 434 гектаров. Очаги с пожарами зафиксированы сразу в нескольких районах.