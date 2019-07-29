В Красноярском крае продолжает гореть миллион лесных гектаров

На территории Красноярского края продолжаются пожары. По оценкам экспертов, как пишет kp.ru, на данный момент речь идет почти о миллионе гектар горящего леса. Согласно последней информации, огонь занял 994 963 гектара. Вместе с этим 980 тысяч гектаров контролируется специальными службами. Как отмечается, в труднодоступных точках пожар не тушат, поскольку там нет населенных пунктов, компаний, а деревья имеют нетоварный вид. Также, как отмечает издание, в такие места добираться – это большая сложность, а переброска лесопожарных дружин воздушным путем стоит очень дорого.