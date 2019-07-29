Больше половины россиян не доверяют электронному паспорту

Согласно данным исследования, проведенного экспертами ВЦИОМ, 59% россиян, участвующих в опросе, заявили, что они не доверяю электронному паспорту и не хотят его оформлять. Респонденты называли в качестве причин недоверия возможные сбои в системе и базе данных нового вида паспортов, утерю документа, а также утечку личных данных владельца паспорта к третьим лицам, которые могут совершить мошенничество с помощью полученной информации.

При этом оставшиеся 41% опрошенных выразили желание иметь электронный документ. Они считают, что оформление нового вида паспортов удобно в плане универсальности, так как вся необходимая информация содержится в одном документе, практичности, долговечности и компактности. Также респонденты отметили низкий риск утери документа, пишет ТАСС.