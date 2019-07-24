«Микрон» готов изготавливать для электронных паспортов 10-12 млн чипов в год

Гендиректор компании «Микрон» Гульнара Хасьянова сообщила, что около 10-12 миллионов чипов в год потребуется изготавливать для российских электронных паспортов. По ее словам, изготовитель микроэлектроники с существующими мощностями справиться с такими объемами.

Хасьянова добавила, что на данный момент стоимость чипа не установлена, так как сначала необходимо утвердить нормативные документы, где должны быть определены его параметры.

Также генеральный директор компании отметила, что в МВД, Минкомсвязь, Минпромторг, Госзнак и НИМ «Восход» уже были отправлены образцы нового чипа для электронных паспортов, сообщает РИА Новости.