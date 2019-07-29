В Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На официальном сайте МЧС появилась информация о том, что в нескольких регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Речь идет о Красноярском крае, Иркутской области и частично Бурятии. При этом специалисты ведомства сообщили о распространении задымления и на другие регионы Сибири, а также Дальнего Востока.

Ранее, в МЧС сообщали о том, что на территории "проблемных" регионов зафиксировано порядка 500 очагов возгораний, а общая площадь пожаров составляет примерно 3 млн гектаров, пишет РИА Новости.