Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России

Специалисты Росстата опубликовали информацию, согласно которой порядка 21 млн россиян проживают за чертой бедности. Также Росстат зафиксировал рост уровня бедности в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Согласно статистическим данным, уровень бедности в России за первый квартал вырос до 14,3%, в то время как в прошлом году этот показатель составляет 13,9%, пишет РБК.

Напоминаем, что согласно одной из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед Правительством РФ, является снижение уровня бедности населения России. Кабмин должен выполнить поручение главы государства к 2024 году, сократив уровень бедности в стране до 6,6%.