Обманутым дольщикам предложат готовое жилье вместо недостроя

Вице-премьер Виталий Мутко, который курирует строительную отрасль, сообщил, что помимо достраивания проблемных домов и компенсаций в тех случаях, когда жилые дома не будут достраивать, Фонд защиты прав дольщиков будет рассматривать возможность предоставления обманутым дольщикам готовое жилье или квартиры в домах близких к завершению.

Мутко подчеркнул, что квартиры будут предоставляться только в том случае, если в распоряжении Фонда будет необходимая жилая площадь. Но для введение в действие этой инициативы потребуется внести изменения в законодательство. Предполагается, что это будет сделано в осеннюю сессию работы Парламента.

При этом Мутко уточнил некоторые моменты по вопросу предоставления компенсации тем дольщикам, достройка домов которых будет требовать большего количества денежных средств, чем компенсационные выплаты. Вице-премьер подчеркнул, что он лично будет следить за выплатой компенсаций, а решения по их предоставлению будут приниматься правлением Фонда. При этом, решение будет индивидуальным по каждому конкретному случаю, пишет РИА Новости.