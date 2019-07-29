Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Во время проведения встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым, президент России Владимир Путин поручил ведомству обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в российских регионах. Глава государства обратил особое внимание Артемьева на то, что граждане довольно часто жалуются на неадекватно высокий рост тарифов в данной сфере. Это, по словам президента, показали и итоги последней прямой линии.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что решения, которые принимаются, должны искажаться и доходить до регионов теряя свою основную идею. Президент особо отметил, что люди должны видеть, что слова руководства не расходятся с делом, а принятые решения выполняются и "работают в реальной жизни", пишет РИА Новости.