ПФР рассказал, за что могут лишить пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как можно избежать ошибок в начислении пенсии.

Существует несколько случаев, когда может сократиться пенсия или же ее вообще перестанут выплачивать. Отмечается, что при потере кормильца пенсию перестают выплачивать трудоспособным лицам, которые заканчивают очное обучение. Об этом человек должен предоставить информацию самостоятельно.

В случае смерти иждивенца, за которого ранее выплачивалась прибавка к пенсии, может сократиться размер пенсионных отчислений. По закону РФ, если у пенсионера появляется нетрудоспособный иждивенец, ему обязаны повысить выплату, передает «Газета. Ru».