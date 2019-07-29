Угроза загрязнения озера Байкал промышленными отходами была ликвидирована

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что промышленные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который закрылся в 2013 году, могли попасть в озеро, однако на данный момент угроза была ликвидирована.

Сильные осадки привели к тому, что мост через реку Солзан был частично разрушен. Части этого моста повредили насосную установку комбината, из-за чего появилась угроза размыва гидротехнического сооружения и попадания промышленных отходов в озеро Байкал.

Для выкачивания отходов и вывоза мусора МЧС России направило специализированную инженерную и грузовую технику. Сейчас, подчеркивают в ведомстве, угроза загрязнения ликвидирована.