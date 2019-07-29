Губернатор Красноярского края назвал бессмысленным тушение лесных пожаров

На молодежном форуме «Бирюса-2019» губернатора Красноярского края Александра Усса спросили, какие действия региональные власти осуществляют для тушения лесных пожаров.

Усс ответил, что участки леса подразделяются на зоны контроля, где пожары невозможно потушить и зоны охраны, которые защищают от огня. Он рассказал, что к зоне контроля относится северная территория Красноярского края, потому что на этом участке систематически возникают возгорания.

Он добавил, что бороться с подобными природными явлениями бессмысленно и даже вредно. Например, если мы привлечем десантников для тушения пожара, то подвергнем их серьезному риску.

Также Усс отметил, что очаги пожаров не несут никакой опасности для жителей Красноярского края, а сильный уровень задымления объясняется северным ветром. Губернатор добавил, что в ближайшее время власти будут менять отношение к лесным пожарам в Красноярском крае, потому что недалеко от леса разворачивается производственная нефтяная активность, пишет «Ведомости».