Назван действенный способ повысить уровень зарплаты

В Высшей школе экономики России провели исследование «Отдача от некогнитивных характеристик на отечественном рынке труда», согласно которому выяснилось, что личностные качества человека напрямую отражаются на размере его заработной платы.

Открытые, дисциплинированные, добросовестные, креативные, трудолюбивые, целеустремленные, любознательные и амбициозные сотрудники имеют больше шансов на повышение дохода.

В работе сказано, что невротизм негативно сказывается на уровне заработной платы. То есть в зоне риска находятся эмоционально нестабильные, подверженные стрессам, неуверенные в себе и чрезмерно рефлексирующие над своими поступками люди. Перечисленные черты объясняют около 5% разницы в заработной плате.

Отмечается, что положительные качества личности также отражаются на размере дохода, что и наличие высшего образования. Например, добросовестность увеличивает шанс получить должность на этапе поиска работы примерно на 6%, сообщает «Lenta.ru».