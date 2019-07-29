Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ИЮЛ, 16:16 МСК
USD (ЦБ)    63,5210
EUR (ЦБ)    70,6417

29 ИЮЛ, 16:16 МСК
USD (ЦБ)    63,5210
EUR (ЦБ)    70,6417

Ученые нашли ключ к бессмертию

29.07.2019 15:17
Комментарии
Ученые нашли ключ к бессмертию

По информации издания Science News биологи Калифорнийского университета в Дэвисе открыли генетический механизм, который отвечает за регенерацию тканей у пресноводной гидры и способствующий восстановлению ее тела из кусочка ткани, а также гарантирует биологическое бессмертие.

Биологи изучили 25 тысяч клеток, которые выделили у гидры для определения активного гена внутри каждого генетического кода. Свой вклад в процесс регенерации вносят 3 группы стволовых клеток, которые потом превращаются в органы, нервные ткани и железы.

Ученые обнаружили, что стволовые клетки дают начало клеткам-предшественникам, которые находятся в наружном слое ткани, создавая нервные ткани и железы. По мере того, как клетка перемещается в теле гидры, в экспрессии генов происходят изменения, что позволило спроектировать карту развития двенадцати разнообразных типов тканей и нервных клеток.

Биологи рассчитываю на то, что полученные результаты помогут в разработке методов по восстановлению поврежденных тканей у человека, передает «Lenta.ru».

Комментировать (без регистрации)
Обнаружена редкая «карманная» акула, способная светиться в темноте
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными

«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
Экономика

Дмитрий Савельев:"Смягчение условий импортозамещения негативно отразится на развитии российского бизнеса"

Дмитрий Савельев:
Интервью и комментарии

Новые дальневосточные паводки. Как в Амурской и Иркутской области справляются с ударами стихии?

Новые дальневосточные паводки. Как в Амурской и Иркутской области справляются с ударами стихии?
События и факты

Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России

Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России
Исследования

На исторической волне. День Военно-Морского флота России

На исторической волне. День Военно-Морского флота России
Исследования

С чего начинался МАКС и что демонстрирует сегодня?

С чего начинался МАКС и что демонстрирует сегодня?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Татарстане начались работы по реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» за 5 млрд рублей

В Татарстане начались работы по реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» за 5 млрд рублей

В Башкирии приступили к промышленному выпуску бензина АИ-100 по собственной технологии

В Башкирии приступили к промышленному выпуску бензина АИ-100 по собственной технологии

В Ленинградской области стартовало строительство терминала по перевалке удобрений за 16 млрд рублей

В Ленинградской области стартовало строительство терминала по перевалке удобрений за 16 млрд рублей

В Приморье запустили безотходное производство плит OSB и фанеры из отходов древесины лесных хозяйств

В Приморье запустили безотходное производство плит OSB и фанеры из отходов древесины лесных хозяйств

Новости дня

16:06 Назван действенный способ повысить уровень зарплаты Назван действенный способ повысить уровень зарплаты
Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?
Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?
15:35 AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
14:32 Госдепартамент Америки хочет отправить Трампа на Украину Госдепартамент Америки хочет отправить Трампа на Украину
14:10 Украинский депутат осуждает желающих отменить День Победы Украинский депутат осуждает желающих отменить День Победы
13:30 Пользователи сетей смеются над украинским журналистом, который призвал ввести войска в Россию Пользователи сетей смеются над украинским журналистом, который призвал ввести войска в Россию
13:12 Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
12:29 На Украине решили реформировать СБУ На Украине решили реформировать СБУ

Узнай, страна!

13:59 В Татарстане начались работы по реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» за 5 млрд рублей В Татарстане начались работы по реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» за 5 млрд рублей
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
26 ИЮЛ, 08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
25 ИЮЛ, 11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
25 ИЮЛ, 11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter