Ученые нашли ключ к бессмертию

По информации издания Science News биологи Калифорнийского университета в Дэвисе открыли генетический механизм, который отвечает за регенерацию тканей у пресноводной гидры и способствующий восстановлению ее тела из кусочка ткани, а также гарантирует биологическое бессмертие.

Биологи изучили 25 тысяч клеток, которые выделили у гидры для определения активного гена внутри каждого генетического кода. Свой вклад в процесс регенерации вносят 3 группы стволовых клеток, которые потом превращаются в органы, нервные ткани и железы.

Ученые обнаружили, что стволовые клетки дают начало клеткам-предшественникам, которые находятся в наружном слое ткани, создавая нервные ткани и железы. По мере того, как клетка перемещается в теле гидры, в экспрессии генов происходят изменения, что позволило спроектировать карту развития двенадцати разнообразных типов тканей и нервных клеток.

Биологи рассчитываю на то, что полученные результаты помогут в разработке методов по восстановлению поврежденных тканей у человека, передает «Lenta.ru».