Обнаружена редкая «карманная» акула, способная светиться в темноте

Эти крошечные акулы, которых еще называют карманными настолько редки, что за последние 40 лет были пойманы только две особи (1979 и 2010 гг.).

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили вторую карманную акулу в 2010 году в Мексиканском заливе. После дальнейшего анализа она только недавно была идентифицирована как новый вид (лат. Mollisquama mississippiensis).

По данным исследователей, длина тела взрослой особи этой карликовой акулы составляет всего 14 см.

Вы можете подумать, что карманные акулы названы так потому, что они малы и могут уместиться в кармане. Однако название исходит не от их миниатюрного размера, а от физической особенности: двух небольших мешочков (карманов), которые расположены в области грудных плавников. Из «карманов» акулы выделяется особый светящийся секрет, который может позволить ей охотиться. По всему телу Mollisquama mississippiensis также имеется скопления фотофоров (органы свечения), способных излучать свет.

На сегодняшний день этот вид акул очень мало изучен.