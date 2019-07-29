Госдепартамент Америки хочет отправить Трампа на Украину

Представитель американского Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве сообщил, что дипломаты Америки хотели бы, чтобы глава Соединенных Штатов посетил Киев.

Волкер не исключает того факта, что Дональд Трамп в будущем приедет на Украину, однако он считает, что такие мероприятия должны подготавливаться заранее. По его мнению, планирование подобного визита требует серьезной подготовки.

Также американский представитель напомнил, что Соединенные Штаты Америки уже пригласили лидера Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон, пишет «Lenta.ru».