Украинский депутат осуждает желающих отменить День Победы

Согласно изданию «Страна.ua» избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и блогер Максим Бужанский заявил, что он не намерен поддерживать фракцию, в случае если та примет решение отменить День Победы.

Бужанский напомнил, что в 2018 году Петр Порошенко утвердил указ, согласно которому теперь на Украине будет отмечаться день освобождения от СССР. В итоге, с одной стороны, на Украине отмечают день освобождения Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, а с другой – СССР выступает как оккупант.

По словам депутата, обоснования этому не последовало со стороны властей. Они решили воспитать украинское население в духе «антисоветчины». Однако, подчеркивает Бужанский, дать достойную медицину, образование и экономику украинские власти оказались не в силах.

Также он добавил, что всем прекрасно известно, кто именно отправил людей в газовые камеры и кто вывел их оттуда, а итог Майдана – легализация нацизма.

Помимо этого Бужанский ответил на вопрос, касающийся восстановления георгиевской ленточки. Он считает, что этот символ не важен, так как был введен совсем недавно. Депутат пояснил, что символом победы является не георгиевская лента, а красное знамя Победы над рейхстагом и дополнительные атрибуты ему не нужны, передает РИА Новости.