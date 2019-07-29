Соратник Зеленского заявил, что планы о переименовании России – это удел неудачников

Депутат украинской Рады нового состава, представляющий партию «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике инициативу о переименовании Российской Федерации в «Московию», передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Парламентарий также отметил, что единственный итог, к которому привел майдан – это «легализация нацизма».

Что касается так называемого «нового названия» России, которое предложил однопартиец депутата Никита Потураев, то подобная идея, как подчеркнул Бужанский, противоречит здравому смыслу.

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича», - заявил депутат Рады.

Отметив, что такие высказывания «демонстрируют неадекватность». Поэтому стоит быть более серьезными, чтобы люди относились с пониманием и уважением.