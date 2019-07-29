На Украине решили реформировать СБУ
29.07.2019 12:29
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В Администрации президента Украины Владимира Зеленского идет подготовка к проекту реформы СБУ, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной обороны и безопасности Александра Данилюка. Он подчеркнул, что для «реальных» изменений необходимо сделать ряд поправок в украинское законодательство. Данилюк убежден, что без реформы СБУ остальные преобразования не будут иметь никакого смысла. При этом организация, по его словам, организация должна стать более мощной.
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