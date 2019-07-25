Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за пожаров в Красноярском крае

Последствия лесных пожаров, которые бушуют в Красноярском крае, уже несколько дней ощущают на себе соседние регионы. Смог и запах гари распространился на несколько сотен километров от очагов пожара. В частности, дым добрался и до Томской области, где горожане уже долгое время не видят «нормального голубого неба». Многие жители покупаю маски, чтобы хоть как-то спасти себя от неприятных ощущений.

Людям настолько надоела ситуация, что на платформе change.org была опубликована петиция, аторы кторой требуют, чтобы по всей Сибири был объявлен режим ЧС. Адресован документ президенту Путину, российскому правительству и ряду федеральных ведомств. В послании говорится о том, что пожары наносят непоправимый ущерб. Так, из-за них может образоваться дефицит пресной воды. Также, как ранее сообщали специалисты, происходит непоправимое нарушение микрофлоры и фауны.

Тяжело дышать не только людям, но и животным. Пожары, которые не тушатся, угрожают многочисленным лесным поселкам, происходит стремительная потеря долгожданного урожая дикоросов, уничтожаются растения и животные.