Украинские военные устроили бунт

В Донбассе растет недовольство военных Украины. В этот раз речь идет о представителях морской пехоты, которые устроили бунт. Об этом в ходе специального брифинга проинформировал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, военнослужащие требуют повысить уровень «материального обеспечения личного состава». При этом, как рассказал Басурин, в данный момент представители СБУ и прокуратуры ведут проверку по факту «открытого неповиновения приказам командования». Согласно предварительной информации, бунт устроили шестнадцать военных.

Известно, что зачинщиком оказался матрос Роман Бондаренко, который был на хорошем счету у командования. Басурин также отметил о тенденции ухудшения настроя военных Украины. Судя по всему, оптимизма становится все меньше. К слову говоря, это уже не первый случай, когда украинские военные говорят не о самом лучшем состоянии национальной армии. Речь идет как о материальном, так и о моральном уровне.