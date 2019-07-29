На фестивале в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие

В калифорнийском городе Гилрой на фестивале чеснока произошла стрельба, в результате которой погибло минимум три человека. Как информирует РИА Новости со ссылкой на ТК ABC7, соответствующая информация поступила от главы местной полиции Скотта Смити. Согласно предварительной информации, речь также идет минимум о 60 пострадавших: пятнадцать человек были ранены, у остальных – травмы разной степени тяжести. Полицейский считает, что стрелок перелез через забор, чтобы оказаться на мероприятии.