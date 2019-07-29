Бывший сотрудник администрации президента осужден за мошенничество

Решением Военного суда экс-начальник департамента администрации президента РФ Михаил Горбатов, который ранее проходил службу в ФСБ, был официально признан виновным в мошенничестве, информирует «Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников. Издание пишет, что чиновника по ст. «Мошенничество» приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Также Горбатов будет обязан произвести штрафные выплаты в размере 250 тысяч рублей.

Речь идет об инциденте, который произошел в 2017 году. Горбатов, занимающий должность в ФСБ, и его два «единомышленника» пообещали руководителю одного из московских ломбардов за определенную сумму вернуть предметы, ставшие вещдоками. Сумма выкупа составляла сто тысяч долларов. Банду задержали после повторной попытки «решить проблемы.