Держателей криптовалют уведомляют о возможном нарушении федерального законодательства

Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова руководителя СВД Чарльза Реттига, сообщила, что налоговая служба Соединенных Штатов Америки начала уведомлять держателей криптовалют о возможном нарушении федерального законодательства.

СВД расширяет свою деятельность касательно криптовалют, поэтому к таким письмам налогоплательщикам стоит отнестись серьезно. Отмечается, что рассылка писем завершится к концу августа.

В налоговой службе не пояснили, какие последствия ожидают держателей криптовалют, однако предполагается, что за нарушение законодательства последуют различные штрафы, передает ТАСС.