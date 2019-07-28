Как на снижение ЦБ ключевой ставки отреагирует рубль

Снизив ключевую ставку до 7,25% годовых, Центральный Банк России оправдал ожидания большинства экспертов. Также ЦБ ожидает, что уровень инфляции в стране понизится до 4%. Однако, вопреки прогнозам регулятора, рубль пока держится, несмотря на то, что риск обвала национальной валюты сохраняется, так как ни экономика, ни нефть в России не идут в рост.

Отмечается, что, по мнению валютного стратега Bank Polski Ярослава Косатого, в конце текущего года доллар может достигнуть стоимости в размере 69 рублей, сообщает «Газета. ru».