В полиции завершились разбирательства с задержанными на акции протеста в центре столицы

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что разбирательства с арестованными участниками несогласованной с властями РФ акции протеста в центре столицы завершились. Подчеркивается, что в отношении всех обвиняемых в нарушении общественного порядка были составлены необходимые документы.

По итогам несанкционированного протеста было арестовано более тысячи человек, причем около шестисот задержанных, как выяснилось, не являются жителями столицы. Согласно данным портала «ОВД-Инфо» из отделений полиции было отпущено не меньше 678 граждан из общего числа арестованных.

Ранее, 27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная с правительством России акция протеста с требованием позволить участвовать в выборах в Мосгордуму кандидатам, которые были ранее сняты из-за претензий к подписям и другим собранным документам.

Отмечается, что за прошедшие два года эта акция стала крупнейшей в России по количеству задержанных участников среди аналогичных мероприятий. Инициаторами данного протеста выступили оппозиционные кандидаты, которые были не допущены к выборам, пишет РБК.