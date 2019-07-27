В Москве проходит несанкционированная акция протеста оппозиции

В центре Москвы у здания мэрии проходит несанкционированная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Сотрудники полиции, обеспечивающие правопорядок на акции, предупреждают собравшихся граждан о том, что акция не согласована с властями столицы и является несанкционированной.

Как сообщают очевидцы событий, в настоящее время полиция проводит задержания наиболее активных участников протестного митинга. По данным "ОВД инфо" уже задержано порядка 26 человек, которые находятся в припаркованных недалеко от места проведения акции автозаках.