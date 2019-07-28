Путин обогнул на патрульном катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

Владимир Владимирович Путин участвовал в мероприятии, организованном в часть празднования Дня военно-морского флота, который прошел в Санкт-Петербурге.

Глава России на борту патрульного катера «Раптор», совместно с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым, обогнул парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а затем поздравил все экипажи. Также Владимир Владимирович принял главнейший вонно-морской парад на территории реки Невы.

В мероприятии, посвященном Дню ВМФ, принимало участие около четырех тысяч моряков и сорок три боевых судна. Также были задействованы подводные лодки и более сорока летательных аппаратов.

Подчеркивается, что впервые в истории в честь празднования Дня ВМФ в главном параде участвовали зарубежные корабли – фрегат «Таркаш» ВМС Индии и эсминец «Сиань» ВМС КНР, передает «Российская газета».