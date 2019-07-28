Друг Трампа сорвал принятие ограничительных мер в отношении газопровода «Северный поток-2»

Интернет-издание Америки The Daily Beast сообщило, что Рэнд Пол, являющийся сенатором от штата Кентукки, сорвал принятие санкций против проекта «Северный поток-2». По информации этого издания Пол и американский президент Дональд Трамп - друзья.

Сенатор решил отложить обсуждение законопроекта о введении санкций и отправил коллегам письмо, в котором высказался о своем беспокойстве. Пол заметил, что в документе не были обозначены организации, в отношении которых планируется введение экономических ограничений. По его словам, тогда сенаторам придется голосовать вслепую, так как у них не будет четкого представления о том, против каких именно компаний будут приняты санкции, а значит, подчеркивает Пол, ограничительные меры могут ударить по организациям и банкам Европы.

Отмечается, что еще 21 мая российское правительство узнало о том, что США планируют ввести санкции в отношении проекта «Северный поток-2». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве высказали уверенность в завершении строительства газопровода, пишет «Lenta.ru».