Трамп рассказал о своем отношении к России

Во время встречи с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп высказал свое мнение по вопросу взаимоотношений с Россией. Так, по словам американского лидера, у Штатов нет никаких оснований враждовать с Россией.

Трамп решительно осудил представителей Демократической партии, которые настаивают на обострении взаимоотношений с российской стороной и поддерживают утверждения об угрозе США со стороны России. Также, американский лидер решительно осудил расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, инициированное демократами, о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

При этом Трамп подчеркнул, что действия демократов наносят вред Соединенным штатам. По его словам, ухудшение взаимоотношений с Россией и другими странами "чрезвычайно плохо" для США, пишет ТАСС.