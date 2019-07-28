Позднякова объяснила резкое похолодание в России и рекордную жару в странах Европы

В беседе с «КП» руководитель московского Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, почему резко похолодало в России, а в Европе установилась аномальная жара.

Позднякова напомнила, что климатические аномалии в РФ связаны с ультраполярным вторжением с Северного полюса, а рекордное повышение столбика термометра в странах Европы пришло вместе с волной горячих воздушных масс из Африки. Этот перенос воздуха в направлении север-юг являются частью меридиональных процессов.

Руководитель Метеобюро Москвы отмечает, что по правилам вращения планеты Земля должен произойти западно-восточный перенос воздуха, который отвечает за более устойчивую погоду.

Позднякова пояснила, что движение воздушных масс вдоль меридианов это не что иное, как показатель смены климатических эпох. Она рассказала, что около 25-30 лет продлится эпоха западно-восточного переноса, а период меридиональных процессов является более коротким. Также она добавила, что предугадать, сколько по времени продлится каждая климатическая эпоха, невозможно, пишет РИА Новости.