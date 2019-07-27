Аномально холодная погода придет в Москву на следующей неделе

Как сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев, на следующей неделе в Московском регионе ожидается аномально холодная погода.

По прогнозам специалистов, температура воздуха 30-31 июля опустится до рекордных 11-16 градусов тепла, в то время как по климатическим нормам данные дни должны быть самыми теплыми за все лето. Ночью температура воздуха может опуститься до 5-7 градусов тепла.

Голубев подчеркнул, что самые холодные ночные температуры в эти дни были зафиксированы в 1977 году. Тогда температура воздуха опустилась до 7-7,5 градусов тепла, а в этом году синоптики, по словам Голубева, ожидают установление нового абсолютного минимума, пишет ТАСС.