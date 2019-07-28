Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮЛ, 11:13 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110

28 ИЮЛ, 11:13 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110

Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Амурской области

28.07.2019 10:12
Комментарии
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Амурской области

Алексей Венглинский, который занимает должность министра лесного хозяйства и пожарной безопасности по Амурской области, из-за паводков в Приамурье предложил ввести режим ЧС.

Венглинский планирует обратиться с этим вопросом в межведомственную рабочую группу при правительстве России.

Отмечается, что на данный момент подтоплено около 600 домов и эвакуировано более тысячи местных жителей. Помимо этого в результате паводка может пострадать примерно 24 населенных пункта и около тысячи жилых зданий.

Ранее сообщалось, что в затопленном селе Норск Амурской области от эвакуации отказалось почти 90 жителей, которые живут на чердаках своих домов и крыше школьного здания вместе с домашними животными, передает «Газета. ru».

Комментировать (без регистрации)
Около 1 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Амурской области
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России

Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России
Исследования

На исторической волне. День Военно-Морского флота России

На исторической волне. День Военно-Морского флота России
Исследования

С чего начинался МАКС и что демонстрирует сегодня?

С чего начинался МАКС и что демонстрирует сегодня?
Наука и технологии

Одиночество как путь к счастью

Одиночество как путь к счастью
Бизнес и психология

Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счетах россиян?

Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счетах россиян?
Экономика

Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?

Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Общество 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

В Калининграде стартовало строительство нового автозавода по производству иномарок

В Калининграде стартовало строительство нового автозавода по производству иномарок

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Новости дня

11:02 Позднякова объяснила резкое похолодание в России и рекордную жару в странах Европы Позднякова объяснила резкое похолодание в России и рекордную жару в странах Европы
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
27 ИЮЛ, 23:22 "Российскому флоту быть!" Великие победы Военно-морского флота России "Российскому флоту быть!" Великие победы Военно-морского флота России
27 ИЮЛ, 21:02 На акции протеста в Москве задержано более 800 человек На акции протеста в Москве задержано более 800 человек
27 ИЮЛ, 20:33 "Азов" будет выведен из Донбасса "Азов" будет выведен из Донбасса
27 ИЮЛ, 17:57 Аномально холодная погода придет в Москву на следующей неделе Аномально холодная погода придет в Москву на следующей неделе
27 ИЮЛ, 17:45 Названы три самые опасные инфекции в России Названы три самые опасные инфекции в России
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
27 ИЮЛ, 17:12 Путин спустился на дно Финского залива почтить память погибших подводников Путин спустился на дно Финского залива почтить память погибших подводников

Узнай, страна!

26 ИЮЛ, 16:47 ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
26 ИЮЛ, 08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
25 ИЮЛ, 11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
25 ИЮЛ, 11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter