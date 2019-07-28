Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Амурской области

Алексей Венглинский, который занимает должность министра лесного хозяйства и пожарной безопасности по Амурской области, из-за паводков в Приамурье предложил ввести режим ЧС.

Венглинский планирует обратиться с этим вопросом в межведомственную рабочую группу при правительстве России.

Отмечается, что на данный момент подтоплено около 600 домов и эвакуировано более тысячи местных жителей. Помимо этого в результате паводка может пострадать примерно 24 населенных пункта и около тысячи жилых зданий.

Ранее сообщалось, что в затопленном селе Норск Амурской области от эвакуации отказалось почти 90 жителей, которые живут на чердаках своих домов и крыше школьного здания вместе с домашними животными, передает «Газета. ru».