Около 1 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Амурской области

Как сообщили в пресс-службе МЧС, около 600 жилых домов подтоплено в 16 населенных пунктах Приамурья, а сотрудники спецслужб эвакуировали около 1 тыс. человек, включая 333 детей.

Напоминаем, что начиная с 25 июля в Амурской области действует режим ЧС из-за того, что в результате большого количества осадков, выпавших в регионе, уровень воды в реке Селемджа поднялся до 797 см, превысив допустимую норму на 97 см, пишет РБК.

Больше всего от паводка пострадали Благовещенск, Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы. Спецслужбы развернули в пострадавших районах пункты временного размещения людей, тем же, кто не пожелал эвакуироваться, вертолетами доставлены еда, чистая питьевая вода и необходимые медикаменты. Во всех подтопленных населенных пунктах дежурят спасатели.