На акции протеста в Москве задержано более 800 человек

Во время несогласованной акции протеста оппозиционеров, которых не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму, полиция задержала более 800 человек. Такие данные предоставил портал "ОВД-Инфо".

Тем не менее, согласно официальным данным пресс-службы МВД по городу Москве, во время протестной акции, несогласованной с властями столицы, было задержано 295 человек. Также в пресс-службе назвали количество участвующих в незаконном митинге. По официальным данным на акцию протеста пришло порядка 3,5 тыс. человек, пишет Коммерсант.