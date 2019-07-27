Названы три самые опасные инфекции в России

Минздрав России выявил самые опасные для россиян инфекционные заболевания, а главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова озвучила их в интервью RT.

По ее словам, главным и наиболее опасным заболеванием является гепатит. При этом Малинникова сообщила, что существуют серьезные улучшения и перспективы лечения гепатита. В России, также как и в других странах проводится множество исследований и выявляются новые современные методы лечения этого опасного заболевания.

Второе место, по мнению специалиста, занимает корь, рост заболеваемостью которой зафиксирован в России несмотря на то, что существует эффективная прививка против данной болезни.

Третьим проблемным заболеванием в России является ВИЧ. По словам Елены Малинниковой, ВИЧ не является новой проблемой для нашей страны, а борьба с ним в настоящее время идет всеми возможными средствами, включая специальные государственные программы.