Профессор сценической речи назвала самые "стыдные" речевые ошибки

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института, профессор Азалия Блинова назвала десятку самых распространенных и неприятных ошибок речи, которые заставляют краснеть и раздражают большинство людей.

Больше всего, по словам профессора, раздражение вызывает неправильное произношение слова "звонИт". Некоторые люди делают ударение на первый слог, говоря "звОнит", что является абсолютно неправильным и выдает, по мнению Азалии Блиновой, низкий культурных уровень человека.

Далее следуют слова-просторечья "ихние", "евонные" и т.д. Их употребление свидетельствует о невысоком уровне грамотности человека. Для избавления своей речи от подобных слов, профессор советует больше читать, "впитывая образцы правильной речи" из художественной литературы.

Неграмотность человека сразу выдает использование слова "ложить". По словам профессора, можно "положить", а вот без приставки слово в русском языке не существует.

Также, проблемы возникают при произношении таких слов, как, договорА (правильно "договОры"), "плОтят" (правильно "плАтят), "тортЫ" (правильно "тОрты"), кофе "экспрессо" (правильно "эспрессо").

Многие люди неправильно склоняют числительные, произнося, например, в "двухтысячно первом году", тогда как правильное произношение звучит "в две тысячи первом году". Путают понятия "надевать" и "одевать". На себя можно что-то "надеть", а вот "одеваем" мы кого-то. И используют избыточные "более", например, "более лучше одеваться" (правильно "стали лучше одеваться"), пишет Российская газета.