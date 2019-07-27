Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

Граждане Украины просят президента страны Владимира Зеленского возобновить авиасообщение с Россией. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте украинского лидера. Размещая документ его автор Виктория Темченко заявила, что из-за отмены авиасообщения с российской стороной, в основном, страдают простые жители Украины, которые лишены возможности увидеться со своими родственниками, родными и близкими, проживающими на территории России.

Петиция была размещена и зарегистрирована 25 июля, а на утро субботы документ поддержали порядка 70 человек. Напоминаем, что для того, чтобы президент страны рассмотрел петицию, ее должны подписать более 25 тыс. человек в течение трех месяцев со дня регистрации, пишет РИА Новости.

Авиасообщение между Россией и Украиной было прервано по инициативе Киева в октябре 2015 года. Украинские власти заявили, что данное решение связано с необходимостью обеспечить безопасность страны, так как Россия своими агрессивными действиями представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Также, Киев запретил российским самолетам транзит через свое воздушное пространство.