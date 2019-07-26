Башкирские депутаты намерены защитить пчел от китайских пестицидов законом

Руководитель парламента Республика Башкортостан Константин Толкачев предложил начать контролировать китайский оборот дешевых пестицидов. По его мнению, использование пестицидов из КНР привели к массовой гибели пчел.

Летом текущего года по всей территории России было зафиксировано массовое вымирание пчелиных семей. Национальная ассоциация пчеловодов посчитала, что из-за этого российская экономика может потерять около одного триллиона рублей. Эксперты считают, что гибель пчел связана с использованием пестицидов и других химических веществ при обработке посевов.

Толкачев подчеркнул, что необходимо ввести контроль за оборотом дешевых пестицидов и агрохимикатов, особенно вводимых из Китая. Иначе, подчеркивает политик, возможные негативные последствия, такие как проблемы со здоровьем пчел, могут привести к проблемам со здоровьем человека. Также он добавил, что в ходе осенней сессии в межведомственном взаимодействии депутаты должны отработать этот вопрос, сообщает РИА Новости.