Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ИЮЛ, 22:53 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110

26 ИЮЛ, 22:53 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110

Президент подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

26.07.2019 21:17
Комментарии
Президент подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь или другое транспортное средство специальных служб, использующих сирены и мигающие огни. Соответствующий приказ подписал глава России Владимир Путин.

Так, согласно новым правилам, штраф за препятствие проезду машин экстренных служб составит 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до года.

Также, президент подписал указ об ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников. Теперь если в результате действий по препятствию работе медработников нанесен вред здоровью, штраф составит 80 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет или исправительные работы до двух лет.

При этом, если в результате таких действий произошла смерь пациента, то срок лишения свободы может быть продлен до четырех лет. А если воспрепятствование работе медиков не сказалось на пациенте, то штраф составит от 4 до 5 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счетах россиян?

Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счетах россиян?
Экономика

Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?

Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Общество

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
Экономика

США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости

США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости
События и факты

Новые дачники. Почему молодежь в России предпочитает дачный отдых?

Новые дачники. Почему молодежь в России предпочитает дачный отдых?
Исследования

Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?

Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

В Калининграде стартовало строительство нового автозавода по производству иномарок

В Калининграде стартовало строительство нового автозавода по производству иномарок

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Новости дня

22:40 Борис Джонсон собирается завести собаку на Даунинг-стрит Борис Джонсон собирается завести собаку на Даунинг-стрит
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
22:08 Президент подписал законы о выборе работником зарплатного банка Президент подписал законы о выборе работником зарплатного банка
21:49 Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
21:33 Вторая нитка "Турецкого потока" будет проходить через Болгарию Вторая нитка "Турецкого потока" будет проходить через Болгарию
20:31 Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе
19:46 ВОЗ: от гепатита умрет 4,5 млн человек к 2030 году ВОЗ: от гепатита умрет 4,5 млн человек к 2030 году
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
19:29 Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военной техники Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военной техники

Узнай, страна!

16:47 ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
25 ИЮЛ, 11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
25 ИЮЛ, 11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter