Президент подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь или другое транспортное средство специальных служб, использующих сирены и мигающие огни. Соответствующий приказ подписал глава России Владимир Путин.

Так, согласно новым правилам, штраф за препятствие проезду машин экстренных служб составит 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до года.

Также, президент подписал указ об ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников. Теперь если в результате действий по препятствию работе медработников нанесен вред здоровью, штраф составит 80 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет или исправительные работы до двух лет.

При этом, если в результате таких действий произошла смерь пациента, то срок лишения свободы может быть продлен до четырех лет. А если воспрепятствование работе медиков не сказалось на пациенте, то штраф составит от 4 до 5 тыс. рублей, пишет РИА Новости.