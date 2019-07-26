Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе

В ходе заседания министров иностранных дел стран БРИКС, глава МИД РФ Сергей Лавров высказал опасения России по поводу желания США разместить вооружение в космосе. По его словам, размещение оружия в космическом пространстве будет способствовать обострению ситуации и "приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений".

Также, Лавров отметил, что именно США, наращивая военный бюджет и в одностороннем порядке пересматривая договоренности в сфере международной безопасности, способствуют снижению стабильности в мире, пишет РИА Новости.