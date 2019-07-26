Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военной техники

Официальный представитель Министерства обороны России опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что Румыния задержала российскую военную технику, которая должна была быть поставлена в Сербию. По словам представителя ведомства, данная информация является абсолютной ложью.

Также, в министерстве подчеркнули, что российская сторона действительно осуществила поставки военной техники в Сербию. Однако, транспортировка вооружения успешно прошла в соответствии с заключенным контрактом, с соблюдением сроков и согласно всем международным нормам, пишет ТАСС.