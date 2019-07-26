Топилин: темпы рождаемости в России будут снижаться

Во время своей встречи с молодежью Забайкальского края министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил данные о демографической ситуации в России. Так, в настоящее время в среднем на одну российскую семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателям, по мнению министра. Тем не менее темпы рождаемости в стране будут снижаться. Исходя из этого, в министерстве труда и социальной защиты принято решение разработать соответствующие меры, которые позволят увеличить до 2 количество детей в каждой семье, пишет ТАСС.

О снижении темпов рождаемости в России и даже о катастрофической потере населения заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая курирует национальные проекты в социальной сфере. По ее словам, в рамках нацпроекта "Демография" реализуется ряд мер, которые будут способствовать увеличение рождаемости. К ним относятся, например, выплата материнского капитала, снижение ставок по ипотеке, увеличение числа яслей и групп дошкольного образования, а также возможность проведения процедуры ЭКО.

Тем не менее, согласно данным, предоставленным Росстатом, за первые пять месяцев текущего года естественная убыль населения России составила 180,4 тыс. человек.