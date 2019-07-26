Совфед утвердил повышение налоговой ставки на пальмовое масло и снижение НДС на фрукты

26 июля на совещании Совет Федерации утвердил закон, согласно которому ставка НДС для фруктов, ягод и винограда будет снижена до 10%. Что касается ставки на пальмовое масло, то она будет повышена до 20%.

Закон вступит в силу через месяц после его официального обнародования, но не раньше первого числа предстоящего налогового периода по НДС. Эти изменения, по мнению бюджетного комитета, нацелены на налоговое стимулирование развития агропромышленного комплекса.

Понижение налоговой ставки на фрукты и овощи может привести к потере примерно 20 миллиардов рублей. Компенсировать этот урон планируется за счет дополнительных налоговых поступлений в силу расширения российской отрасли плодово-ягодной продукции.

Также ожидается, что отмена льгот по НДС для пальмового масла принесет дополнительные доходы бюджета в районе 4-5 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.