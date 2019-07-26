В Севастопольской бухте в День военно-морского флота состоится грандиозный праздник

В честь Дня ВМФ будет проведено грандиозное мероприятие в Севастопольской бухте. Аудитория сможет наблюдать театрализованную постановку. В параде и военно-спортивном празднике примут участие около тридцати боевых кораблей, подводных лодок и катеров, а также одиннадцать вспомогательных судов, более четырех десятков летальных аппаратов и примерно тридцать пять единиц техники армейского корпуса ЧФ.

В завершение празднования Дня ВМФ пройдет концерт, затем последует артиллерийский салют и фейерверк над бухтой Севастополя.

Помимо этого, впервые будет продемонстрирован взлет и посадка вертолета Ка-27ПС на палубу движущегося судна. Также впервые при демонстрации освобождения корабля от террористов будет показан выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу из патрульного судна «Дмитрий Рогачев», сообщает ТАСС.