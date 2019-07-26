Москва предложила Киеву продлить контракт на поставку газа на год на действующих условиях

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву продлить действующий контракт на транзит газа на год.

Новак подчеркнул, что в целом РФ выступает за то, чтобы Украина напрямую закупала газ, поэтому киевским властям было предложено продлить на год действующий контракт на существующих условиях.

Также министр добавил, что возможные корректировки соглашения на транзит российского газа – предмет переговоров коммерческих организаций, сообщает ТАСС.