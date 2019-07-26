Nord Stream 2 AG просит суд отменить дискриминационные меры по газопроводу «Северный поток-2»

В Европейский суд направила свою просьбу об аннулировании дискриминационных мер касательно строительства газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG. Об этом говорит сообщение, опубликованное на официальном портале организации. Отмечается, что сам текст пока не размещен.

Компания Nord Stream 2 AG полагает, что проект «Северный поток-2» не должны коснуться поправки Газовой директивы, которые вступили в силу в мае 2019 года. Организация также добавила, что если ЕС не сделает проекту исключение, даже через суд, то компания готова рассматривать другие варианты, которые будут направлены на защиту прав строительства газопровода, пишет РИА Новости.