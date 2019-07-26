Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

В пресс-релизе регулятора по результатам совещания совета директоров сказано, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%. Было отмечено, что продолжает наблюдаться замедление инфляции, однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на высоком уровне. Также в пресс-релизе добавили, что скорость развития российской экономики осуществляется ниже ожиданий Центрального Банка.

Регулятор ЦБ предполагает, что на ближайшем заседании, которое запланировано на 6 сентября 2019 года, ключевая ставка продолжит снижаться, пишет ТАСС.